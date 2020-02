Frango com Brócolis e Batata

Calorias: 254

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 kg de coxa e antecoxa de frango

· 1 colher (sopa) de suco de limão

· 6 dentes de alho, 2 folhas de louro

· Sal a gosto

· 100 ml de azeite

· 350 g de batata média cozida e cortada em quatro

· 100 g de cebola cortada em gomo

· 1 colher (chá) de pimenta vermelha picada

· 350 ml de suco de laranja

· 1 colher (sobremesa) de orégano

· 200 g de brócolis cortados em buquês e aferventados



Modo de preparo:

Aqueça o forno a 220 ºC. Tempere o frango com o suco de limão, 1 dente de alho picado, o louro e sal. Em uma assadeira, espalhe o azeite. Ponha o frango, distribua a batata, a cebola, a pimenta e o restante dos dentes de alho inteiros. Regue com 150 ml de suco de laranja, cubra com papel-alumínio e leve ao forno durante 30 minutos. Retire o papel-alumínio, regue com o restante do suco de laranja e o orégano. Deixe dourar regando de vez em quando com o caldo que se forma na assadeira. Quando faltar 5 minutos para desligar o forno acrescente o brócolis.

Dica:

Sirva com arroz aromatizado com limão.