Forminhas de coco

Bata os ovos com o açúcar até formar uma mistura grossa e clara.

Junte a farinha de trigo com a farinha de arroz peneirada e continue batendo.

Adicione aos poucos o leite de coco e o sal.

Bata por mais 3 minutos. Reserve.

Com água quente, escalde refratários individuais por 2 minutos.

Coloque um pouco de coco no fundo de cada recipiente e aperte com as costas de uma colher.

Distribua a massa nos refratários e cozinhe no vapor, por 10 minutos, tampado.

Desenforme os bolinhos mornos e decore com pedaços de pêssego em calda.