Folhado de legumes grelhados e queijo

Calorias: 194

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 400g de massa folhada

. 1 abobrinha cortada em fatias no sentido longitudinal

. 1 berinjela cortada em fatias no sentido longitudinal

. 1 pimentão vermelho cortado em tiras

. Sal e pimenta a gosto

. Azeite necessário para grelhar

. Folhas de manjericão a gosto

. 150 g de mussarela ralada grossa

. 1 gema batida para pincelar

Modo de preparo:

Descongele a massa de acordo com as instruções da embalagem. Tempere os legumes com o sal e a pimenta. Em uma frigideira anti aderente, aqueça aos poucos ao azeite e grelhe todos os legumes. Deixe esfriar. Abra a massa com um rolo e distribua os legumes em camadas, espalhe as folhas de manjericão e cubra com a mussarela. Enrole como um rocambole. Coloque em uma assadeira e pincela e a gema. Asse no forno preaquecido a 200°C durante 40 minutos ou até dourar.