OMG! As balas Fini viraram sorvetes para refrescar nosso verão

Já pensou em comer as balinhas Fini em uma versão refrescante? Então pode comemorar, porque a nova parceria da marca transformará os clássicos Tubes Morango Azedinho, Tubes Uva e Beijos de Morango em sorvetes deliciosos.

Depois de anunciar misteriosamente que uma novidade congelada podia estar chegando, a Fini oficializou a parceria com a Froneri, empresa britânica especializada em sorvetes.

Cada sorvete conserva o gostinho do clássico Fini, trazendo também um recheio de nata. As vendas em todo o país já começaram e prometem fazer sucesso nos dias quentes, com preços bem camaradas: R$ 3 (Tubes Morango Azedinho e Tubes Uva) e R$ 4 (Beijos de Morango). Pode chegar com tudo, verão!