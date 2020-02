Numa tigela, misture o creme de leite, o sal e o suco de limão.

Acrescente o azeite em fio, batendo sempre com um garfo, até engrossar ligeiramente. Reserve.

Corte cada figo em três partes, sem separá-las.

Em quatro pratos individuais, disponha os figos e, ao redor deles, as fatias de presunto cru.

Polvilhe com o alecrim, regue com um pouco do molho reservado e sirva.