Ponha o feijão de molho em água fria na véspera. Reserve.

Limpe e lave bem a língua, o pé, a orelha e o rabo.

Afervente por 15 minutos. Escorra e reserve.

Retire a gordura visível da carne-seca, do lombo e da costela e ferva por 15 minutos.

Escorra e reserve.

Cozinhe, com a água que ficou de molho, em uma panela grande e ponha mais água.

Junte o louro e o toucinho.

Cozinhe por 30 minutos e acrescente as carnes nesta ordem: a língua, a carne-seca cortada em pedaços grandes, o pé, o rabo, o lombo, os paios e as linguiças em fatias, as costelas e a orelha.

Deixe água suficiente para as carnes ficarem cobertas pelo caldo.

Cozinhe por mais 2 horas.

Durante o cozimento, elimine a espuma que fica na superfície e verifique com um garfo as carnes.

Se estiverem macias, retire-as do fogo e reserve.

Quando os grãos ficarem macios e o caldo mais grosso, desligue o fogo.

Refogue a cebola e o alho no óleo e junte 2 conchas de feijão.

Amasse com um garfo até obter uma pasta e despeje na panela com o feijão restante.

Mexa, devolva as carnes já cozidas à panela e ferva no fogo baixo por 10 minutos.

Corrija o sal e sirva com arroz, couve refogada, farinha de mandioca e laranja.