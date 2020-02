Farofa com fígado

Categoria: Refogado

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 300 g de farinha de mandioca crua

. 60 g de manteiga

. 30 ml de óleo de girassol (soja)

. 50 ml de leite

. 100 g de fígado bovino limpo em bife

. 2 dentes de alho espremidos

. 1 cebola bem picada

. 20 g de folhas de salsa

. Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Ponha o bife de fígado numa travessa com o leite e deixe descansar por 30 minutos (assim o cheiro fica mais fraco). Depois, tempere o bife com sal e pimenta, frite-o em uma frigideira com o óleo e, em seguida, passe num processador. Em outra frigideira, ponha metade da manteiga e frite a cebola, o alho e o fígado batido. Acrescente o resto da manteiga e ponha a farinha aos poucos, sempre mexendo. Verifique o sabor, tempere com sal e pimenta e deixe esfriar. Coloque a salsa, misture e sirva ou guarde em um recipiente fechado na geladeira.