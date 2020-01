Fácil e rápida: receita da melhor torta de morango com limão

Massa:

75 g de manteiga

50 g de açúcar

1/2 ovo

125 g de farinha de trigo

Recheio:

1 lata de leite condensado

1/2 lata de creme de leite

Suco de 1 1/2 limão-siciliano

Decoração:

1 caixa de morango

Raspas de 1 limão-siciliano

1. Misture a manteiga com o açúcar, junte o ovo e a farinha e misture até ficar uma massa homogênea.

2. Coloque na geladeira e espere gelar.

3. Com as mãos, abra a massa diretamente na fôrma.

4. Asse com o forno a 200 °C por 13 minutos.

Dica: na hora de assar, coloque um papel-manteiga com alguns feijões por cima da massa para fazer peso e evitar que ela cresça demais. Assim ela já vai ficar no formato certo para receber o recheio.

Misture todos os ingredientes até engrossar.

Montagem:

1. Lave e corte os morangos ao meio.

2. Recheie a massa já fria com o creme de limão.

3. Decore com os morangos, fazendo círculos.

4. Polvilhe com as raspas de limão.