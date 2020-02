Espuma de Laranja

Bata as claras em neve com a gema e 2 colheres (sopa) de adoçante até formar uma espuma.

Com uma colher de pau, junte aos poucos o queijo branco. Reserve.

Em uma tigela, coloque 2 colheres (sopa) de água.

Polvilhe a gelatina e leve em banho-maria para dissolver.

Retire do fogo, junte as 6 colheres (sopa) do suco e as raspas de laranja.

Misture bem e despeje em um fio no creme de queijo reservado.

Mexa delicadamente e despeje em taças molhadas.

Leve à geladeira por 4 horas.

Coloque 1 xícara (chá) de suco de laranja coado em uma panela e leve ao fogo baixo até reduzir pela metade.

Regue as taças e decore-as com tiras de laranja.