Espiral com carne moída

Calorias: 479 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

· 400 g de macarrão tipo espiral (cavatappi)

Molho:

· 400 g de carne de boi (alcatra ou patinho) moída

· 2 colheres (sopa) de cebola ralada

· 4 tomates médios sem sementes

· 8 folhas de manjericão

· 1 colher de caldo de carne (se quiser, use meio tablete dissolvido)

· 1 colher (sopa) de farinha de trigo

· 3/4 colher (sopa) de leite

· 2 colheres (sopa) de ketchup

· Sal a gosto

Para polvilhar:

· Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo:

Numa panela grande, coloque 4 litros de água, tampe, leve ao fogo alto e deixe ferver. Junte uma colher e meia (sopa) de sal e deixe ferver novamente. Acrescente o macarrão de uma só vez, misture e cozinhe sem tampar até fi car al dente.

Molho:

Tempere a carne com o sal e a cebola. Bata os tomates no liquidifi cador. Leve ao fogo baixo com o manjericão. Acrescente a carne e refogue. Junte o caldo e cozinhe até a carne fi car macia. À parte, misture a farinha com o leite e o ketchup. Adicione à panela e cozinhe até o molho engrossar. Escorra o macarrão. Coloque numa tigela, cubra com o molho e sirva a seguir acompanhado do queijo parmesão.