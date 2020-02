Em um recipiente, ponha a carne moída, a cebola, o ovo, a salsa, o sal e a farinha de rosca.

Misture bem até formar uma massa homogênea.

Faça 30 almôndegas pequenas.

Em uma panela, junte o molho de tomate e a água.

Leve ao fogo e deixe ferver.

Em seguida, acrescente as almôndegas, com cuidado para não desmanchá-las, e cozinhe por 15 minutos no fogo baixo (160 ºC).

Sirva sobre o espaguete cozido.