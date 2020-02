Esfiha de talos com folhas

Calorias: 98 por porção

Categoria: Docinho e salgadinho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 22 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 1/2 tablete de fermento biológico

. 1/2 colher (sopa) de açúcar

. 1 xícara (chá) de água morna

. 5 colheres (sopa) de óleo

. Sal a gosto

. 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 gema para pincelar

Recheio:

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 1 cebola grande picada

. 3 xícaras (chá) de folhas e talos picados (agrião, brócolis, couve-flor)

. Sal e pimenta a gosto

. 1 colher (sopa) de azeitona verde picada



Modo de preparo

Misture o fermento ao açúcar, junte a água, o óleo, sal e a farinha aos poucos. Trabalhe a massa até se soltar das mãos. Cubra e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio:

Em uma panela, aqueça o azeite, doure a cebola, refogue os talos e as folhas. Tempere com sal, pimenta e misture a azeitona. Aqueça o forno a 200 ºC. Abra a massa em círculos de aproximadamente 8 cm. Recheie as esfihas, feche e ponha em uma assadeira untada e enfarinhada. Pincele com a gema e asse até dourar.