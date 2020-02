Enformado de carne moída

Calorias: 350

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

· 2 colheres (sopa) de óleo

· 1 cebola pequena picada

· 2 dentes de alho picados

· 500 g de carne moída

· 1 colher (sopa) de salsa picada

· 3 bananas cortadas em rodelas

· 1 xícara (chá) de mussarela bem ralada

· Sal, pimenta dedo-de-moça picada a gosto

Modo de preparo:

Aqueça o forno a 200 ºC. Em uma panela aqueça o óleo, doure a cebola e o alho. Acrescente a carne e frite bem até fi car sequinha. Tempere com sal, pimenta e polvilhe a salsa. Unte um refratário com margarina e ponha uma camada de carne e uma de banana. Repita as camadas até terminarem os ingredientes, sendo que a última camada deve ser de carne. Polvilhe a mussarela ralada. Leve ao forno e asse por 30 minutos antes de servir.