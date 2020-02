Cozinhe as batatas com casca em água levemente temperada com sal sobre fogo alto até ficarem macias. Escorra, descasque e passe-as no espremedor.

Aqueça o forno.

Misture a batata com o leite, a farinha, os ovos e o queijo parmesão.

Unte a forma com óleo, forre o fundo e a lateral com a mistura de batata, espalhando bem com as costas de uma colher. Asse por 30 minutos.