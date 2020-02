Empadão de frango e mandioca

Calorias: 408 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 14 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. Sal, pimenta calabresa e colorau a gosto

. 1/2 colher (sopa) de fermento em pó

. 1 xícara (chá) de manteiga gelada

. 4 colheres (sopa) de aguardente

. 1 ovo

Recheio:

. 1 1/2 kg peito de frango cozido, temperado e desfiado

. 4 dentes de alho picado

. 1 cebola picada

. 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

. 1 xícara (chá) de leite de coco

. 500 g de mandioca ralada cozida al dente

. 1 gema batida



Modo de preparo

Faça uma farofa com a farinha, o sal, a pimenta, o fermento e a manteiga. Junte a aguardente e o ovo e amasse. Forme uma bola, embrulhe em filme plástico e reserve.

Recheio:

Refogue o frango com o alho e a cebola no azeite. Regue com água e deixe dourar. Junte o leite de coco e colorau. Cozinhe. Adicione a mandioca e misture. Abra a massa sobre o fundo de uma forma de abrir. Recheie. Cubra com a massa restante e decore. Pincele a gema e asse.