Docinho de Uva Verde

Em uma tigela, misture o leite em pó com o açúcar.

Adicione o vinho branco aos poucos e vá trabalhando a massa com as mãos até obter uma mistura lisa e homogênea.

Adicione a essência de amêndoas e mexa mais. Reserve.

Lave bem as uvas e seque-as com um papel absorvente.

Envolva as uvas com a massa reservada em uma camada uniforme e polvilhe com o chocolate em pó.

Disponha os docinhos em uma travessa e leve à geladeira por 30 minutos.

Sirva em seguida.

Dica: varie o sabor da essência e tenha opções para todos os gostos.