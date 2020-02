Doce de leite cremoso

Calorias: 210 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 1/2 litro de leite

· 100 g de açúcar

· 4 ovos

· Pau de canela e canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Faça um doce de leite mole, misturando um litro de leite com o açúcar e leve ao fogo baixo. Mexa com uma colher de pau, com movimentos de vaivém. Deixe no fogo até ficar um mingau mole. Reserve. À parte, leve o leite restante para ferver e junte o doce de leite reservado. Deixe levantar fervura. Bata os ovos e passe-os pela peneira. Adicione-os à panela e deixe cozinhar. Mexa com uma colher de pau com o mesmo movimento de vaivém até começar a engrossar. Polvilhe com a canela em pó e sirva.