Doce de abóbora

Calorias: 542 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 2 kg de abóbora cortada em cubos

· 1 xícara (chá) de água

· 4 xícaras (chá) de açúcar

· 2 xícaras (chá) de coco fresco ralado

· 1 colher (sobremesa) de cravo-da-índia

Modo de preparo:

Em uma panela grande, cozinhe a abóbora com a água e o cravo. Mexa de vez em quando com uma colher de pau, até a abóbora se desmanchar e o líquido evaporar. Acrescente o açúcar e deixe cozinhar por mais 20 minutos, mexendo sempre. Junte o coco ralado, misture e, sem parar de mexer, cozinhe até o doce desprender do fundo da panela e ficar cremoso e brilhante. Sirva acompanhado de queijo fresco.