Decoração prática com chocolate

Imitação de folhas de chocolate

Como molde, use folhas de rosa naturais, lavadas e secas. Com um pincel de cerdas macias, espalhe o chocolate temperado na parte de trás das folhas para que as nervuras fiquem salientes no chocolate. Leve à geladeira para endurecer. Retire-as com a ponta dos dedos e deixe em temperatura ambiente.

Rolinhos de raspas de chocolate

Espalhe uma camada de chocolate temperado (resfriado com movimentos de vaivém) sobre o fundo de uma assadeira virada para baixo. Leve à geladeira para endurecer. Com um descascador de legumes, raspe a superfície do chocolate, pressionando de leve para não quebrar demais

Desenhos com chocolate

Para decorar bombons, ovos e pratos de sobremesa com fios de chocolate, não precisa temperá-lo. Basta derretê-lo em banho-maria ou no micro-ondas, dentro de um refratário, por dois a quatro minutos, e colocá-lo num saco de confeitar com bico liso e fino. Desenhe os motivos que desejar sobre as sobremesas.