Curau cremoso

Calorias: 235 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 6 espigas de milho verde bem tenras

. 2 xícaras (chá) de água

. 2 litros de leite desnatado

. 2 xícaras (chá) de leite de coco light

. Adoçante a gosto

Modo de preparo:

Com uma faca bem afiada, debulhe o milho. Bata no liquidificador os grãos com a água e peneire. Transfira para a panela. Acrescente o leite e o leite de coco. Leve ao fogo alto e mexa até levantar fervura. Abaixe o fogo e continue mexendo por 30 minutos ou até engrossar, ligeiramente. Adoce a gosto e sirva morno.