Cupcake natalino

Em uma tigela, peneire a farinha, a canela e o sal e reserve.

Na batedeira, bata as gemas, o açúcar e a manteiga até formar uma mistura clara e fofa.

Adicione o leite e os ingredientes secos reservados.

Junte as maçãs, as uvas, as nozes e o fermento e misture devagar.

Em outro recipiente, bata as claras em neve e misture à massa delicadamente.

Despeje em formas para cupcake untadas e leve ao forno por 15 minutos.

Prepare o fondant conforme as instruções da embalagem e cubra cada bolinho com uma colher da pasta pronta.

Decore com cereja, nozes, damasco seco, uvas-passas e cascas de laranja cristalizadas.