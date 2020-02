Cupcake de coco e doce de leite

Categoria: Bolo

Dificuldade: Médio

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 1/3 de xícara (chá) de manteiga sem sal

. 1 1/3 de xícara (chá) de açúcar

. 2 ovos

. 1 3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo sem fermento

. 1/2 colher (chá) de sal

. 1/2 xícara (chá) de coco ralado

. 1 1/3 de xícara (chá) de leite de coco

. 1/2 colher (chá) de baunilha

. 2 colheres (chá) de fermento em pó



Recheio:

. 800 g de doce de leite pronto

Modo de preparo:

Na batedeira, bata a manteiga e o açúcar até formar um creme. Desligue e ponha o primeiro ovo. Ligue e coloque o ovo restante. Bata até ficar homogêneo. Reserve. Numa travessa, misture a farinha, o sal, o coco ralado e mexa com uma colher.Na massa reservada, despeje alternando a mistura da travessa com o leite de coco. Depois, acrescente a baunilha e mexa com um fuê até ficar bem homogêneo. Junte o fermento e misture. Com um pegador de sorvete, coloque 1 1/2 colherada de massa em cada espaço da forma. Leve para assar por uns 20 minutos no forno preaquecido a 180º C. Tire da forma e coloque sobre uma grade fria (pode ser do seu forno) até secar.



Decoração: Ponha o bico pitanga dentro do saco de confeiteiro e corte a ponta. Complete com o doce de leite. Faça um buraquinho (dois dedos de diâmetro) na parte de cima. Corte e reserve. Encha o espaço com o doce. Tampe com a parte reservada e, em forma de espiral, faça a cobertura. Salpique coco ralado.