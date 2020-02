Cuca de uva

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Massa:

. 4 xícaras (chá) de farinha de trigo (500 g)

. 1 envelope de fermento biológico seco (10 g)

. 1 xícara (chá) de leite morno (250 ml)

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. Casca ralada de 1 limão (somente a parte verde, para não amargar)

. 1 pitada de sal

. 2 ovos

. 100 g de manteiga ou margarina (sem sal)

. Farinha para trabalhar a massa

. Manteiga ou margarina para untar a forma

Cobertura:

. 2 xícaras (chá) de uva (niágara)

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 2 colheres de amido de milho

Farofa doce:

. 8 colheres (sopa) de açúcar ou 3/4 de xícara equivale à mesma medida

. 8 colheres (sopa) de farinha de trigo ou 1/2 xícara equivale a mesma medida

. 4 colheres (sopa) de manteiga ou 100 g equivale a mesma medida

. Açúcar de baunilha, canela ou essência de limão a gosto

Modo de preparo:

Peneire a farinha em uma vasilha. Faça uma depressão no meio. Coloque ali os ovos e esfarele o fermento. Derrame por cima o leite morno, pulverize com o açúcar e, com a farinha, da beirada para o meio, misture os ingredientes. Cubra e deixe crescer a massa em um local morno por 15 minutos. Misture a casca de limão ralada, o sal, a manteiga ou margarina em flocos e farinha. Trabalhe bem a massa, batendo-a até que solte do fundo da vasilha e forme bolhas. Cubra e deixe a massa crescer novamente em local morno por 30 minutos. Unte uma forma e disponha a massa assadeira de bordas altas de 24×33 cm. Cubra com a cobertura de seu gosto e deixe a cuca crescer por 20 minutos. Ferva as uvas por alguns minutos com o açúcar e o amido de milho. Para fazer a farofa doce, amorne a manteiga, misture-a com a farinha e o açúcar até que se formem pequenos grãos. Adicione açúcar de baunilha, canela ou essência de limão a gosto. Cubra a cuca com a fruta de sua preferência e, em seguida, com a farofa. Asse em forno preaquecido a 200 °C, por meia hora.