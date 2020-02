Crepe de Ricota

Calorias: 340

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 4 ovos

· 2 xícaras (chá) de leite

· 2 colheres (sopa) de queijo ralado

· 1 colher (chá) de sal

· 11 colheres (sopa) de farinha de trigo

Recheio:

· 500 g de ricota

· 1 colher (chá) de ervas picadas (salsinha, alecrim, manjericão, tomilho)

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador. Faça as panquecas em uma frigideira pequena untada.

Recheio:

Misture os ingredientes do recheio e enrole as panquecas. Transfira para um refratário untado e regue com o molho branco ou de tomate. Aqueça no forno e sirva imediatamente.