Crepe: a panqueca francesa versátil e muito gostosa

Crepe é uma opção para agradar em festas e jantares com amigos!

Foto: Rachel Guedes

Confira dicas e curiosidades das panquecas, que fazem sucesso tanto nas sobremesas como nos pratos principais:

• A quantidade de açúcar e sal da massa básica varia conforme a receita: doce ou salgada. Ela pode ser recheada com cremes doces ou salgados, geleias de frutas, carnes ou frutos do mar.



• Os discos de massa duram até dois dias na geladeira se forem intercalados com papel absorvente e depois embrulhados com filme plástico.



• Panquecas menores e mais grossas são conhecidas como pancake nos Estados Unidos, onde são servidas abertas com manteiga, mel ou maple (xarope de seiva do bordo, árvore nativa de lá). Na Itália, são chamadas de crespelle; na Hungria, palacsinta; na Rússia, blinis; na Noruega, pannekake; e na Holanda, pannenkoeken.



• O crepe suzette é uma sobremesa francesa preparada com licor e suco de laranja, casca de tangerina e flambada com conhaque. A receita é do chef Henri Charpentier, que, em janeiro de 1896, serviu-a ao então príncipe de Gales Edward VII, rei da Inglaterra até 1910. Ele adorou a sobremesa e a batizou de Suzette, nome da jovem que o acompanhava.

