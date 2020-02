Descasque as mangas e corte-as em pedaços. Reserve.

Passe a polpa do maracujá por uma peneira.

No liquidificador, bata os pedaços de manga com a polpa do maracujá até obter um creme homogêneo.

Leve à geladeira até a hora de servir.

Distribua o creme entre quatro taças e decore com pedaços de manga com a casca.

Sirva bem gelado.