Creme de laranja e cenoura

Calorias: 113

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. ½ xícara (chá) de cenoura sem casca

. ½ xícara (chá) de água

. 1 xícara (chá) de suco de laranja

. 2 colheres (sopa) de amido de milho

. 4 colheres (sopa) de açúcar

Para decorar:

. Fatias de laranja com casca

Modo de preparo:

Pique a cenoura e bata com a água no liquidificador. Acrescente o suco de laranja, o amido e o açúcar. Bata mais até obter um creme liso. Transfira o creme para uma panela e leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, até engrossar. Despeje em um refratário umedecido e deixe esfriar. Leve à geladeira por, no mínimo, duas horas. Ao servir, decore com as fatias de laranja.