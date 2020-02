Creme de Laranja

Calorias: 225 por porções

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 5 folhas de gelatina branca

· 1/2 litro de leite

· 4 ovos

· 12 colheres (sopa) de açúcar

· Gotas de corante alimentício laranja

· Gotas de essência de laranja

Modo de preparo:

Ponha a gelatina de molho na metade do leite frio e deixe hidratar por 25 minutos. Bata as gemas com oito colheres de açúcar e reserve. Aqueça o leite restante, junte a gelatina hidratada com o leite frio, as gemas batidas e misture bem. Leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, até começar a engrossar. Reserve. Bata as claras em neve, junte o açúcar restante e bata mais. Incorpore as claras ao creme frio e adicione o corante e a essência. Mexa e despeje em uma forma molhada. Leve à geladeira até ficar firme. Sirva com fatias de laranja.

Dica:

Mude o sabor e a cor de sua sobremesa conforme o seu gosto. Basta trocar o sabor da essência e o corante.