Cozido de carne e abóbora

Calorias: 415

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 1/2 kg de alcatra em cubos

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 4 colheres (sopa) de azeite

. 200 g de minicebolas

. 3 dentes de alho picados

. 2 colheres (sopa) de páprica doce

. 1 colher (sopa) de páprica picante

. 2 colheres (chá) de cominho em pó

. 3 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 1 lata de tomate pelado (400 g)

. 1 xícara de vinho branco seco

. 1 xícara de água

. 1 pimentão vermelho pequeno, cortado em cubos

. 300 g de abóbora cortada em cubos

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura média. Tempere a alcatra com sal e pimenta. Aqueça duas colheres (sopa) do azeite numa panela grande de fundo grosso. Junte a carne e frite até dourar bem. Retire e reserve em uma tigela. Na mesma panela, junte mais uma colher do azeite e refogue as minicebolas e o alho por cinco minutos. Junte a páprica, o cominho, a farinha e misture bem. Adicione o tomate pelado cortado em pedaços, o vinho e a água. Deixe ferver e junte a carne reservada. Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe por 40 minutos ou até a carne ficar bem macia. Se necessário acrescente mais água à panela. À parte, aqueça o azeite restante numa frigideira e refogue o pimentão e a abóbora até ficarem ligeiramente macios. Retire do fogo e acrescente ao cozido. Verifique o tempero. Deixe descansar por cinco minutos e sirva com purê ou pão.