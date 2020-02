Copinho com tartar de salmão e guacamole

Calorias: 114 por porção

Categoria: Salada

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 300 g de salmão fresco

. Pimenta-dedo-de-moça

. Suco de limão

. 1 colher (chá) de mostarda Dijon

. 50 ml de azeite de oliva extravirgem

. Sal

. Pimenta-do-reino

. 50 g de abacate maduro e firme

. 20 g de cebola roxa

. 10 g de tomate sem pele e sem sementes em cubinhos

. Coentro a gosto

Modo de preparo

1. Prepare o tartar: corte o salmão em cubinhos e um pouco de pimenta-dedo-de-moça em pedacinhos bem pequenos.

2. Junte o suco de limão, a mostarda Dijon, o azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino a gosto e misture bem.

3. Faça o guacamole: pique o abacate, a cebola roxa e o tomate em cubinhos.

4. Pique outra pequena porção de pimenta-dedo-de-moça e o coentro em pedacinhos. Misture todos os ingredientes delicadamente para não desmanchar o abacate.

5. Coloque o tartar nos copinhos, preenchendo 2/3 deles.

6. Coloque um pouco do guacamole por cima. Decore com uma rodela de pimenta-dedo-de-moça ou com uma pimenta-biquinho.