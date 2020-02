Cone recheado com trufa

Calorias: 400 por porção

Categoria: Docinho e salgadinho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Recheio:

. 750 g de chocolate branco picado

. 200 g de creme de leite

. 1 colher (sopa) de glucose de milho

. 6 colheres (sopa) de suco de limão

. 2 colheres (sopa) de raspas de casca de limão

. 20 cones para sorvete

Para banhar:

. 250 g de chocolate ao leite picado



Modo de preparo

Derreta o chocolate branco em banho-maria. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite, a glucose de milho, o suco e as raspas de limão. Misture bem até formar um creme liso e homogêneo. Leve à geladeira por 20 minutos. Derreta o chocolate ao leite em banho-maria e deixe esfriar um pouco. Com o auxílio de um pincel, passe uma camada de chocolate dentro dos cones. Deixe secar naturalmente e passe outra camada. Depois de seco, com uma colher, recheie os cones com o creme. Faça uma tampinha com o chocolate ao leite e deixe secar novamente.