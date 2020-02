Compota de maracujá

Calorias: 350 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 kg de maracujá

· 6 xícaras (chá) de água

· 1/2 kg de açúcar

· 1 pau de canela

· 1 colher (chá) de sementes de erva-doce

· 1/2 colher (café) de cravo-da-índia

Modo de preparo:

Corte os maracujás ao meio e retire a polpa. Ponha em uma panela e junte uma xícara (chá) de água. Ferva até a polpa se desmanchar. Reserve. Misture o restante da água com o açúcar e leve para ferver até for mar uma calda em ponto de fio fino. Junte a canela, a erva-doce e o cravo. Ferva até a calda ficar grossa. Acrescente a polpa de maracujá e ferva por mais cinco minutos. Retire do fogo e deixe esfriar.

Dica:

Se desejar, substitua a canela e o cravo por anis-estrelado.