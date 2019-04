Cinco ideias simples para enfeitar bolos infantis

A festa dos pequenos foi preparada na correria? Só deu para encomendar um bolo simples com cobertura? Sem problemas! Até brinquedos das próprias crianças podem deixar o decor fofo e muito charmoso. Confiro cinco idéias!

Parque dos Dinossauros

Eles voltaram à moda apesar de nunca terem deixado de fazer sucesso entre a garotada. Aqui, a dica é polvilhar chocolate ou cacau em pó para um efeito de areia e soltar os bichinhos para caçar.

Bolo de doce de leite enfeitado com dinossauros.

Um jardim festivo

Com delicados raminhos de mosquitinho, as florzinhas brancas encontradas facilmente, bandeirolas e chapeuzinhos bem simples de fazer, os bichinhos das crianças armam comemoração petit comité e dão muita graça ao bolo branco.

Bichinhos que carregam chapeuzinhos.

Amor no ar e na mesa

Os toppers de coração podem ser feitos em casa mesmo com papel cartão colorido ou, para as mais familiarizadas com pasta americana, usando do material comestível. Duas ou três tonalidades conferem muito mais charme ao bolo de chocolate.

Corações em várias tonalidades para comemorações delicadas.

Diga x

Os crescidinhos podem gostar desta ideia bem diferente. Retratos instantâneos ou fotos recortadas de maneira divertida fazem o topo que dá toda vivacidade ao bolo antes coberto apenas por chantilly.

Fotos divertidas fazem um topo de bolo nada óbvio!

O baile todo

Quando o zoológico todo foi convidado, basta reunir todos os bichinhos que o aniversariante quiser. Aqui, com um pouco mais de disposição, dá para fazer bandeirinhas em papel estampado e sustentadas por canudos coloridos. Marshmallow fazem as vezes de bolinho em uma mesinha improvisada com biscoito waffle.

Juntando todos os brinquedos pequeninos se faz uma festona na selva.

