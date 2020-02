Chiffon de matchá (chá verde)

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 8 ovos

. 25 ml de leite

. 80 ml de óleo de soja

. 14 g de pó de chá verde (matchá)

. 160 g de farinha de trigo

. 180 g de açúcar

Modo de preparo:

Separe e misture bem, em uma tigela, as gemas, o leite, o óleo, o pó de matchá e a farinha. Depois, bata as claras com o açúcar até que o pico do merengue esteja firme. Feito isso, misture a primeira massa com as claras delicadamente. Disponha-a imediatamente na forma e leve para assar em forno preaquecido (180°C) por, aproximadamente, 35 a 40 minutos. Nunca abrir o forno antes dos 25 minutos. Realizado todo esse procedimento, tire o bolo, deixe esfriar de “ponta-cabeça” e depois retire da forma. Pode acompanhar sorvete, frutas ou chantili.