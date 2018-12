‘Chefs pela Cura’ traz jantar com chefs renomados por uma boa causa

Nesta quinta-feira, 6 de dezembro, às 20h30, acontece a 4ª edição do jantar ‘Chefs pela Cura‘, promovido pela TUCCA, na Casa Jereissati, localizada na zona oeste de São Paulo.

Participam da ocasião os premiados chefs Oscar Bosch (Tanit) e Paulo Shin (Komah), que assinam o menu exclusivo com entradas, prato principal e sobremesa.

O jantar vai celebrar os 20 anos da ONG e o valor arrecadado será revertido para o tratamento do câncer infantojuvenil.

Como participar

O valor do convite é de R$ 1.800 e podem ser adquiridos pelo (11) 2344-1059 ou pelo e-mail ingresso@tucca.org.br.

TUCCA

A TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer) foi fundada em 1998 por médicos, pais de pacientes e representantes da sociedade civil, com a proposta de elevar as taxas de cura e melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes carentes com câncer.