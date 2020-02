Carne Fria com Azeitona

Tempere a carne com o sal e o alho.

Refogue-a em uma panela de pressão com o óleo quente até ficar bem dourada.

Acrescente 3 xícaras (chá) de água, tampe e cozinhe por 1 hora.

Retire do fogo, deixe esfriar e verifique se a carne está macia.

Se sim, corte-a em fatias bem finas utilizando uma faca afiada ou um cortador de frios.

Bata as azeitonas com o azeite e o vinagre no liquidificador.

Junte o orégano, misture e despeje sobre a carne.

Se quiser incrementar os sanduíches, sirva com catchup e molho inglês.