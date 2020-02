Carne Ensopada com Legumes

Calorias: 385 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 2 kg de músculo cortado em cubos

· 2 colheres (sopa) de azeite

· 150 g de toucinho picado

· 4 dentes de alho picados

· 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

· 2 xícaras (chá) de vinho tinto

· 3 folhas de louro

· 2 ramos de salsinha

· 1 ramo de tomilho

· 1 xícara (chá) de molho de tomate

· 4 cenouras cortadas em cubinhos

· 1/2 kg de cebolinhas brancas pequenas

· 2 xícaras (chá) de cogumelos cortados

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Aqueça o azeite na panela de pressão e doure o toucinho. Junte o alho e refogue. Passe os cubos de carne na farinha e coloque-os na panela. Deixe dourar de todos os lados. Adicione o vinho, o sal, a pimenta e mexa. Amarre com um barbante o louro, a salsinha e o tomilho. Ponha na panela, tampe e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo e espere acabar a pressão. Abra a panela e junte o molho de tomate e a cenoura. Se necessário, adicione um pouco de água quente. Devolva a panela ao fogo e cozinhe por mais 15 minutos. Retire do fogo novamente e, quando acabar a pressão, abra a panela. Acrescente os cogumelos e as cebolinhas e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada. Retire as ervas amarradas e sirva quente com arroz e batatas.