Carne assada com alecrim

Calorias: 420 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 kg de filé mignon ou lagarto

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 2 colheres (de sopa) de óleo

. 1 xícara de água

. 1/2 xícara de vinho branco

. 1 dente de alho picado

. 1 colher (de chá) de alecrim seco

. 3 cebolas médias cortadas pela metade

. 3 cenouras cortadas pela metade

Modo de preparo:

Tempere a carne com sal e pimenta-do-reino e passe-a na farinha. Aqueça o óleo numa panela e doure a carne de todos os lados. Acrescente a água, o vinho, sal a gosto, o alho e o alecrim. Tampe a panela e cozinhe ou asse em forno moderado (170°) durante umas 2 horas. Cerca de 30 minutos antes de retirar a carne, adicione a cebola e a cenoura. Retire o assado da panela e passe-o para uma travessa quente, juntamente com os vegetais. Corte a carne em fatias e sirva com o molho que ficou na panela.