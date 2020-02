Cardápio sem glúten!

Foto: Getty Images

SEGUNDA-FEIRA

Café da manhâ

– 1 xícara de leite desnatado com café

– 1 pãozinho sem glúten

– 1 colher de sobremesa de requeijão

– 1/2 papaya

Lanche da manhã

– 1 pêssego

Almoço

– 1 pratinho de salada de alface, pepino, tomate, hortelã e limão

– 2 colheres de sopa de arroz integral

– 1/2 concha de feijão

– 2 colheres de abóbora sautê

– 2 fatias finas de carne assada

– 1 fatia de melancia

Lanche da tarde

– 1 iogurte desnatado

– 1 pão de batata

– 1 fatia de peito de perú

– 1 pera

Jantar

– 1 pratinho de salada de frango ao curry e banana

Lanche da noite

– 1 xícara de leite desnatado

TERÇA-FEIRA

Café da manhâ

– 1 xícara de leite desnatado com café

– 1 pãozinho sem glúten

– 1 fatia de queijo branco

– 1/2 papaya

Lanche da manhã

– 1 banana

Almoço

– 1 pratinho de salada de berinjela ao vinagrete

– 2 colheres de sopa de arroz integral

– 1/2 concha de feijão

– 2 colheres de purê de espinafre

– 1 sobrecoxa assada

– 1 ameixa vermelha

Lanche da tarde

– 1 iogurte desnatado

– 1 fatia de pão de milho

– 1 fatia de melão

Jantar

– 1 pratinho de salada de legumes ao molho de ricota e ervas

Lanche da noite

– 1 xícara de leite desnatado

QUARTA-FEIRA

Café da manhâ

– 1 copo de iogurte desnatado com fruta

– 1 pãozinho sem glúten

– 1 colher de sobremesa de geléia diet

– 1/2 papaya

Lanche da manhã

– 1 laranja

Almoço

– 1 pratinho de salada de repolho e cenoura

– 1 prato raso de nhoque sem glúten ao sugo

– 1 abobrinha pequena recheada

– 1 cachinho de uva

Lanche da tarde

– 1 iogurte desnatado com morango

– 1 pão de queijo

Jantar

– 1 pratinho de salada de frango, aipo e maçã

Lanche da noite

– 1 xícara de leite desnatado

QUINTA-FEIRA

Café da manhâ

– 1 xícara de leite desnatado com café

– 2 fatias de pão integral

– 1 colher de sobremesa de requeijão

– 1/2 papaya

Lanche da manhã

– 1 goiaba

Almoço

– 1 pratinho de salada de rúcula com iogurte

– 2 colheres de sopa de arroz integral

– 1/2 concha de feijão

– 2 colheres de sopa de vagem refogada

– 1 filé de frango grelhado

– 1 laranja (com bagaço)

Lanche da tarde

– 1 iogurte desnatado

– 1 fatia de pão de batata

– 1 caqui

Jantar

– 1 pratinho de salpicão

Lanche da noite

– 1 xícara de leite desnatado

SEXTA-FEIRA

Café da manhâ

– 1 xícara de leite desnatado com café

– 2 fatias de pão integral

– 1 fatia de queijo branco

– 1/2 papaya

Lanche da manhã

– 1 banana

Almoço

– 1 pratinho de salada de grão de bico ao vinagrete

– 2 colheres de sopa de arroz integral

– 1/2 concha de feijão

– 1 colher de couve flor na salsa

– 1 filé de peixe grelhado

– 1 nectarina

Lanche da tarde

– 1 iogurte desnatado com ameixa seca

– 1 pão de queijo

Jantar

– 1 pratinho de salada russa

Lanche da noite

– 1 xícara de leite desnatado

SÁBADO

Café da manhâ

– 1 copo de iogurte desnatado com fruta

– 2 fatias de pão integral

– 1 colher de sobremesa de geléia diet

– 1/2 papaya

Lanche da manhã

– 1 cachinho de uva

Almoço

– 1 pratinho de salada de beterraba com laranja

– 2 colheres de sopa de arroz incrementado com milho e ervilha

– 1 pegador de couve manteiga refogada

– 1 bife acebolado

– 1 fatia de abacaxi

Lanche da tarde

– 1 iogurte desnatado com goiaba

– 1 fatia de pão de milho

Jantar

– 1 pratinho de salada grega

Lanche da noite

– 1 xícara de leite desnatado

DOMINGO

Café da manhâ

– 1 xícara de leite desnatado com café

– 2 fatias de pão integral

– 1 colher de sobremesa de creme de ricota

– 1/2 papaya

Lanche da manhã

– 1 fatia de melão

Almoço

– 1 pratinho de salada de agrião com cenoura ralada

– 1 prato raso de macarrão de arroz tipo espaguete com brócolis

– 1 fatia de maminha de alcatra com tomilho

– 1/2 manga

Lanche da tarde

– 1 iogurte desnatado com semente de linhaça

– 1 fatia de pão de batata

– 1 colher de sobremesa de queijo cottage

Jantar

– 1 pratinho de salada de frango

Lanche da noite

– 1 xícara de leite desnatado