Ferva a água ecom o sal.

Cozinhe o macarrão até ficar al dente.

Enquanto isso, rale a abobrinha no ralo grosso e coloque no escorredor de macarrão.

Quando o macarrão estiver cozido, despeje-o sobre a abobrinha e deixe escorrer bem.

Passe para uma travessa, junte o queijo e as folhinhas de manjericão.

Misture com cuidado, regue com oazeite e sirva decorado com folhinhas de manjericão.