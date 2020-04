Cafeteiras e utensílios que vão deixar a sua pausa do café mais gostosa

O café é tão amado que só em sua homenagem existem três datas distintas. Nesta terça, 14 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Café. A data acabou se tornando popular pela internet, mas não se sabe muito sobre sua origem.

Porém, a bebida tem ainda outras duas datas. No Brasil, o Dia Nacional do Café acontece em 24 de maio. A data é comemorada entre os brasileiros desde 2005, quando foi incluída no Calendário de Eventos do Brasil por iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Café – ABIC. Há ainda o Dia Internacional do Café, que acontece no dia 1º de outubro. Essa última foi criada pela Organização Internacional do Café (OIC), e é sempre incentivada pelo uso da hashtag #internationalcoffeeday.

Apesar de confuso, o bom disso tudo é que ganhamos três dias diferentes para comemorar essa bebida tão complexa e única. Nada mais gostoso do que compartilhar um momento em amigos ou em família para saborear um café e papear. Ou até para curtir um café sozinho, num canto especial em casa.

E falando em cantinho do café, que tal investir em itens que vão deixar esse momento ainda mais gostoso? Confira uma vitrine com 10 opções bem legais para apaixonados pela bebida:

