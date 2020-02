No liquidificador, bata 4 metades de pêssegos com o óleo, os ovos e o açúcar.

Passe para uma tigela e misture a farinha e o fermento.

Coloque em uma forma de fundo falso com 25 cm de diâmetro, untada e com o fundo forrado com papel-manteiga.

Leve ao forno, preaquecido, em temperatura média (170 ºC a 190 ºC), por 35 minutos ou até assar e dourar.

Deixe esfriar e desenforme.

Forre a mesma forma com papel-alumínio e acomode nela a massa assada.

Reserve.