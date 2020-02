Bolo gelado de coco

Calorias: 467 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 2 xícaras (chá) de açúcar

. 4 ovos

. 2 colheres (sopa) de manteiga

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (sopa) de fermento em pó

. 2 colheres (sopa) de coco fresco ralado

. 1 xícara (chá) de leite

Cobertura:

. 1 vidro pequeno de leite de coco (200 ml)

. 1 lata de leite condensado

Para polvilhar:

. 1 xícara (chá) de coco fresco ralado

Acessório:

. Forma de buraco no meio de 23 cm de diâmetro, untada e polvilhada com farinha de trigo



Modo de preparo

Massa:

Aqueça o forno em temperatura média. Bata o açúcar com os ovos e a manteiga na batedeira, até formar um creme esbranquiçado. Junte a farinha, o fermento e o coco, alternando com o leite. Despeje a massa na forma e asse em forno médio por 30 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno.

Cobertura:

Misture o leite de coco com o leite condensado e despeje no bolo ainda quente. Polvilhe com o coco ralado. Espere esfriar e leve à geladeira por três horas antes de servir.