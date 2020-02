Bolo de milho-verde

Aqueça o forno em temperatura média (170 ºC a 190 ºC).

No liquidificador, bata o milho com o leite até ficar homogêneo. Reserve.

Na batedeira, bata o açúcar com a manteiga até obter um creme claro.

Junte os ovos e bata bem.

Junte o milho reservado, a farinha, o fermento e bata até obter uma mistura homogênea.

Coloque em uma forma com buraco no meio, com 20 cm de diâmetro, untada com manteiga.

Leve ao forno por 30 minutos ou até que, ao enfiar um palito no centro, ele saia limpo.

Deixe esfriar, desenforme e polvilhe o açúcar de confeiteiro.

Dica: se quiser, substitua o milho-verde por 1 xícara (chá) de milho em conserva escorrido.