Bolo de mandioca

Calorias: 308 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Médio

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 1 kg de mandioca

. 1 xícara (chá) de leite de coco

. 1 1/2 xícara (chá) de água

. 2 xícaras (chá) de açúcar

. 1 pitada de sal

. 1/2 colher (sopa) de manteiga derretida

. 2 ovos

Modo de preparo

1. Descasque a mandioca. Lave em água corrente e rale em seguida.

2. Ponha sobre um pano fino e esprema bem, deixando o líquido descansar por 15 minutos ou até a goma se depositar no fundo.

3. Aqueça o forno em temperatura alta e unte com manteiga uma forma de buraco no meio de 22 cm de diâmetro.

4. Escorra o líquido, deixando só a goma no fundo da vasilha.

5. Misture a mandioca ralada com a goma. Acrescente 1/2 xícara (chá) do leite de coco e a água.

6. Junte o açúcar, o sal, a manteiga e os ovos. Misture bem.

7. Ponha a mistura na forma e asse por 30 minutos.

8. Regue o bolo com 1/4 de xícara do leite de coco e asse por mais 30 minutos. Aumente a temperatura do forno.

9. Regue com o leite de coco restante e asse por 30 minutos ou até dourar ligeiramente.

10. Deixe esfriar, desenforme e sirva.

Dica: dê um toque original adicionando flocos de coco à receita.