Bolo de fubá diferente

Calorias: 215 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 18 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente

. 1 1/3 xícara (chá) de açúcar

. 4 ovos

. 1 xícara (chá) de farinha de trigo

. 1 1/2 xícara (chá) de fubá

. 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

. 1/2 xícara (chá) de leite

. 2 colheres (sopa) de canela

. 1 colher (chá) de cravo

. 1 colher (chá) de gengibre ralado

Modo de preparo:

Na batedeira, misture bem a manteiga até clarear. Acrescente o açúcar e bata por 3 minutos, ou até obter um creme. Junte as gemas e bata por mais 1 minuto. Coloque a farinha de trigo, o fubá, o fermento, o leite e misture com uma colher. Bata as claras em neve e adicione-as delicadamente à mistura. Divida a massa em duas partes. Em uma delas, junte a canela, o cravo e o gengibre. Misture bem. Aqueça o forno em temperatura média. Unte uma forma de bolo inglês, de 28 x 11 cm, com manteiga, e coloque colheradas das duas massas, alternando-as. Para mesclar, com um garfo, faça movimentos giratórios. Leve ao forno por 35 minutos, ou até que, enfiando um palito no bolo, ele saia seco. Desenforme e sirva imediatamente. Se quiser, umedeça com uma calda rala de água e açúcar.