Bolo de damasco

Calorias: 255 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 14 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 1/2 xícara (chá) de manteiga

. 1 xícara (chá) de geleia de damasco

. 4 ovos

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1/2 colher (chá) de casca de limão ralada

. 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Cobertura:

. 1 xícara (chá) de geleia de damasco

. 2 colheres (sopa) de suco de limão

Para decorar:

. 6 damascos secos

Acessório:

. Forma de 25 cm de diâmetro



Modo de preparo

Massa:

Aqueça o forno em temperatura média e unte a forma com manteiga. Na batedeira, bata a manteiga com a geleia até obter um creme fofo. Junte os ovos, um de cada vez, batendo até misturar bem. Adicione a farinha, a casca de limão e o fermento e bata até ficar homogêneo. Coloque a massa na forma. Asse por 40 minutos ou até que, ao enfiar um palito no centro, ele saia seco. Deixe amornar.

Cobertura:

Misture bem a geleia com o suco de limão. Desenforme o bolo, cubra com a geleia, decore com os damascos e sirva.