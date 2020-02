Bolo de carne com requeijão

Tempere a carne moída com o sal e a pimenta, coloque em uma vasilha e reserve.

Em um refratário, misture o óleo, a cebola e o alho.

Cubra e leve ao micro-ondas em potência alta por 3 minutos.

Retire o refratário do forno e misture a carne moída temperada, o presunto picado e o pão banhado no leite.

Misture bem e divida em 2 porções.

Com uma das porções, forre o fundo e as laterais de um refratário redondo, untado com óleo.

Recheie com o requeijão e cubra com o restante da carne.

Tampe e leve ao micro-ondas em potência média-alta, por cerca de 20 minutos.

Deixe descansar por 5 minutos.

Desenforme e sirva coberto com molho de tomate.