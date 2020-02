Bolo de baunilha e amêndoas

Calorias: 375 por pedaço

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 pedaços

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 4 ovos

. 1 1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo

. 1 xícara (chá) de óleo

. 1 colher (sopa) de essência de baunilha

. 1 colher (chá) de fermento químico em pó

. 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

. 200 g de farinha de arroz

. 1/2 xícara (chá) de tâmaras picadas

. 1 xícara (chá) de leite

Para polvilhar:

. A mêndoas a gosto

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura média. Na batedeira, bata os ovos até espumarem. Junte o açúcar e continue batendo até obter um creme fofo. Adicione o óleo, a essência de baunilha e bata ligeiramente. Acrescente o fermento, o bicarbonato de sódio e a farinha de arroz. Misture. Ponha as tâmaras, o leite e misture bem. Transfira a massa para a assadeira e leve ao forno por 40 minutos ou até que, ao espetar a massa com um palito, ele saia limpo. Retire do forno e deixe amornar. Polvilhe com as amêndoas picadas e sirva.