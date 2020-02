Bolo cremoso de laranja

Calorias: 437 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 3/4 de xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente

. 1 xícara (chá) de açúcar

. 3 ovos

. 1 xícara (chá) e 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 1 1/2 colher (café) de fermento químico em pó

. 3 xícaras (chá) de suco de laranja

. Raspas de casca de laranja

. 1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo

1. Bata a manteiga com o açúcar na batedeira até formar um creme fofo.

2. Adicione os ovos, um a um, e continue batendo.

3. Retire da batedeira e junte a farinha peneirada com o fermento, alternado com uma xícara de suco de laranja. Misture bem e acrescente as raspas de laranja.

4. Aqueça o forno em temperatura média.

5. Despeje a massa em uma forma de 20 cm de diâmetro untada e polvilhada com farinha de trigo e asse até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo.

6. À parte, misture o açúcar com o suco de laranja restante e leve ao fogo baixo até o açúcar se derreter completamente.

7. Desenforme o bolo morno e regue-o com a calda quente.

8. Torne a regar o bolo com a calda que escorrer no prato até que ele fique bem úmido. Sirva decorado com fatias de laranja e folhas de laranjeira.